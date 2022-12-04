«صحة السويس» تكافئ 5 من فريق التمريض لحُسن معاملتهم المرضى (صور)

وجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور اسماعيل الحفناوي الشكر لخمسة من أعضاء فريق التمريض وكافئهم ماليًا بسبب حُسن معاملتهم للمرضى والمترددين على مستشفى السويس العام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان لطوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام بشكل مفاجئ وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ولمتابعة تواجد الأطباء والتمريض الفريق الإداري والمعاونيين بالإضافة لتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

خلال الجولة، استمع وكيل وزارة الصحة للمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة المفاجئة وقد أكد خلال ذلك علي متابعته الشخصية اليومية لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبيه بالمستشفيات والوحدات ، بالإضافة إلي متابعة فريق عمل مديرية الصحة ، مشيراً لتطلعه لتقديم خدمة طبية لائقة تزامناً مع اقتراب تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل وافتتاح المجمع الطبي ، الأكبر في شمال مصر لخدمة أهالي المحافظة الباسلة .

وقرر الحفناوي مكافأة مالية لعدد 5 من فريق تمريض طوارئ الباطنة لتفانيهم في أداء الواجب الوظيفي وحُسن تعاملهم مع المترددين ، حيث أشاد بعض مرافقي المرضي بالجهود المبذولة من فريق التمريض وهم إيمان جاد المولي عليوة ، صابرين حسين عبدالله ، كريمه أشرف توفيق، فوزيه محمد أحمد عثمان، وأحمد محمد عبد العزيز.

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