الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة السويس» تكافئ 5 من فريق التمريض لحُسن معاملتهم المرضى (صور)

جريدة الدستور

وجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور اسماعيل الحفناوي الشكر لخمسة من أعضاء فريق التمريض وكافئهم ماليًا بسبب حُسن معاملتهم للمرضى والمترددين على مستشفى السويس العام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان لطوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام بشكل مفاجئ وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ولمتابعة تواجد الأطباء والتمريض الفريق الإداري والمعاونيين بالإضافة لتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

IMG-20221204-WA0063

خلال الجولة، استمع وكيل وزارة الصحة للمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة المفاجئة وقد أكد خلال ذلك علي متابعته الشخصية اليومية لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبيه بالمستشفيات والوحدات ، بالإضافة إلي متابعة فريق عمل مديرية الصحة ، مشيراً لتطلعه لتقديم خدمة طبية لائقة تزامناً مع اقتراب تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل وافتتاح المجمع الطبي ، الأكبر في شمال مصر لخدمة أهالي المحافظة الباسلة .

وقرر الحفناوي مكافأة مالية لعدد 5 من فريق تمريض طوارئ الباطنة لتفانيهم في أداء الواجب الوظيفي وحُسن تعاملهم مع المترددين ، حيث أشاد بعض مرافقي المرضي بالجهود المبذولة من فريق التمريض وهم إيمان جاد المولي عليوة ، صابرين حسين عبدالله ، كريمه أشرف توفيق، فوزيه محمد أحمد عثمان، وأحمد محمد عبد العزيز.

IMG-20221204-WA0063
IMG-20221204-WA0063
IMG-20221204-WA0065
IMG-20221204-WA0065
IMG-20221204-WA0064
IMG-20221204-WA0064
IMG-20221204-WA0060
IMG-20221204-WA0060
IMG-20221204-WA0061
IMG-20221204-WA0061
IMG-20221204-WA0062
IMG-20221204-WA0062
IMG-20221204-WA0059
IMG-20221204-WA0059
IMG-20221204-WA0058
IMG-20221204-WA0058
السويس الصحة مستشفى المرضى الأطباء التمريض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

الباز: مقال طارق الشناوى عن فيلم «القاهرة مكة» تضليل كامل

عمره 4 أيام.. العثور على طفل رضيع ملقى أمام عقار بالمقطم

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

اعترافات منفذي حادث مقتل مواطن وإصابة آخر رميًا بالرصاص في العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين