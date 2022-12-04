مفيد فوزي كان كنزًا.. نبيلة عبيد: «مستحيل أعمل أي حاجة غير لما أرجع له»

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن حزنها وتعازيها للإعلامي مفيد فوزي،قائلة:"لا يمكن لأحد أن يتخيل مدى قيمة الصداقة التي كانت بيني وبين الإعلامي مفيد فوزي".

وأضافت نبيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري:"كنت مستحيل أعمل أي حاجة غير لما أرجعله، وهو كان قيمة وقامة وصديق وسند وكل شيء يمكن تخيله".

وتابعت:"أول شيء كنت بعمله الصبح، هو أن أهاتفه وإذا لم يرد يبقى نايم وهيكلمني، لم يكن يوجد أي خطوة أخطوها إلا وآخذ رأيه فيها، قلم، رأي، كتابة، أسلوب، سلوك، معرفة".

وأشارت إلى أنه عند جلوسها مع الإعلامي مفيد فوزي تشعر وكأنها تجلس مع كنز، معقبة: "كنز في كل حاجة، إذا تحدثتي معه يرد على كل شيء وينصح النصيحة الصادقة، يقول لا ما تعمليش كدة وهي كلمة واحدة لا يكثر في الكلام، لا يانبيلة متعمليش كده، أيوه يا نبيلة اعملي كدة".

وأردفت:"كنت دايماً أنا وهو نحب نتشاور ونتكلم، مفيد فوزي كان صديق وأخ وسند للجميع".