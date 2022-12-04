الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى شوقي يوجه رسالة شكر لصناع مسلسل «الضاحك الباكي»

مصطفى شوقي والمخرج
مصطفى شوقي والمخرج محمد فاضل

وجه المطرب مصطفى شوقي رسالة شكر إلى صناع مسلسل “الضاحك الباكي” والذي شارك في بطولته في أولى تجاربه التمثيلية.

ونشر مصطفى شوقي صوره له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ظهر فيها برفقة مخرج العمل محمد فاضل وعلق عليها قائلًا: “بعد انتهاء عرض مسلسل حلقات الضاحك الباكي بعون الله وفضله، تشكرات كثير للمبدع القدير المخرج الكبير محمد فاضل الذي لم يبخل عليا بأي توجيهات في تجربتي الدرامية الأولى واللي أتاح لي فرصة الوقوف أمام كاميرته وهو شرف كبير لأي فنان”.

وأضاف: “تشكرات كثير لمحمد الغيطي مؤلف المسلسل لتركيزه بإيجاز على أهم 6 سنوات في الحياة القصيرة لخادم الموسيقى السيد درويش البحر وإبراز دوره الوطني وأغانيه وألحانه التي حركت الشارع المصري ودوره المهم في تأسيس المسرح الغنائي المصري، بالإضافة لطرح جديد لحقيقة موته واغتياله”.

واستكمل: “تشكرات للأستاذ الجرئ شادي أبو شادي المخرج والمنتج الشاب اللي اتشجع لإنتاج عمل للسيرة الذاتية في وقت انعدم فيه تقريبًا تقديم أي عمل للسيرة الذاتية بالرغم من غزارة مادتها”.

واختتم المنشور قائلًا: “سعدت جدًا بالتعرف إليكم والتعاون معكم لكم مني كل المحبة والاحترام والتقدير.. متعكم الله بدوام الإبداع والصحة والعافية".

مصطفى شوقي المطرب مصطفى شوقي مسلسل “الضاحك الباكي” الضاحك الباكي محمد فاضل

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