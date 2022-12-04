الباز: مقال طارق الشناوى عن فيلم «القاهرة مكة» تضليل كامل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مقال طارق الشناوي المنشور بعنوان "سر استبعاد القاهرة مكة من مهرجان البحر الأحمر!"، يعتبر "تضليلا كاملا".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تواصل مع مسئولين في الرقابة، وأكدوا له عدة نقاط، أولًا: لم يصدر من الرقابة على المصنفات الفنية في مصر أي قرار يخص فيلم "القاهرة مكة" لا بالتصريح بالعرض ولا بالمنع حتى هذه اللحظة، وثانيًا: أن الفيلم لم يعرض في مهرجان البحر الأحمر، لأن منتجه محمد حفظي قال للمسئولين عن المهرجان إن الفيلم لم يتم الانتهاء منه فكيف يعرض؟، وثالثًا: الصحفيون والمتخصصون يعرفون أنه لا علاقة بين قرارات المصنفات المصرية وبين المهرجانات الدولية، فحتى لو رفضت مصر فيلما ما من الممكن أن يعرض في مهرجانات دولية بشكل عادي وطبيعي.

ولفت الباز إلى أن المقارنة بين تاريخ مصر الفني وأي دولة عربية أخرى يعتبر مقارنة ظالمة، متابعًا: "الأخوة في السعودية لسه بيعملوا الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر، فمتجيش تحط مصر في مقارنة أبدا واللي بيعمل كده يرتكب جريمة في حق البلد".

وأردف: "عاوز تقول إيه؟، احنا بنتخلف وهما تنويريين، ده تضليل كامل، وأتحدى لو في فيلم سعودي تناول قضية معينة ورأت السعودية أن ترفضه سترفضه".

وواصل: "تراثك الفني والثقافي كبير جدًا، ومينفعش تقيس وتقول دول قدروا يتجاوزونا.. الناس اللى بتتكسب تقول مثل هذا الكلام بتستفيد إيه؟".

وأشار إلى أن مصر كبيرة جدًا، ومن غير الجائز أن تقارنها، لأن هذا البلد يشبه طائر العنقاء "هوب بطلع من النار عادي".