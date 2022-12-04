الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة»: حملات لتطهير شبكات الصرف الصحي بمحافظات القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي أن فرق الصيانة الفنية والشبكات تواصل أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى.

أضاف أن الفرق الفنية بقطاع الإسماعيلية انتهت من أعمال التطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق منها منطقة نفيشة القبلية ونفيشة البحرية ومنطقة حى السلام  بحى ثانى بعدد من الشوارع الرئيسية منها شارع الغابة والعشرينى ومنطقة البلابسة.

كما تستمر الفرق الفنية بالمراكز والمدن بالمحافظة فى أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بمناطق القصاصين والتل الكبير وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق.

وفى قطاع بورسعيد تم الانتهاء من اعمال التطهير بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بالمحافظة منها شارع كسرى ، وشارع كلية التربية النوعية ومنطقة قشلاق السواحل.

وفى قطاع السويس تم الانتهاء من تطهير مناطق مساكن النور بحى عتاقة ومساكن البحر الأحمر وتعاونيات الدلتا بحى فيصل.

أضاف رئيس مجلس ادارة الشركة ان اعمال الملس والتطهير للشبكات تتم طبقا لخطة  التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظات القناة وناشد  المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو الاتصال علي  الرقم ٠١٢٠٦٦٦٦٢٤٠.

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