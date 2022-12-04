الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علاج 1732 مواطنًا «مجانًا» في قافلة طبية بعزبة كرم بالمنوفية

قافلة عزبة كرم بالمنوفية
قافلة عزبة كرم بالمنوفية

نظمت مدرية الشؤون الصحية بالمنوفية، الأحد، قافلة علاجية مجانية بعزبة كرم التابعه لمركز أشمون والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، تنفيذا لتوجيهات د.خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية تخفيفًا للعبء عن كاهل المواطنين.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد ، أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

كما تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1732 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 199 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد22  حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 23 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (24) حالة  تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية و تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن  إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا و جرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

أبوليمون أشمون أشتملت الأستاذ الدكتور التطهير التابعة التطهير والتعقيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

وفاة أكثر 4500 شخص بأمريكا خلال أسوأ موجة للانفلونزا منذ 2018

حملات تحصينية تجوب المحافظات: هل انتشرت الحمى القلاعية في بر مصر؟

القصة كاملة لدعوة «ترامب» لإسقاط الدستور الأمريكى وإعادة انتخابات 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين