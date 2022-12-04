علاج 1732 مواطنًا «مجانًا» في قافلة طبية بعزبة كرم بالمنوفية

نظمت مدرية الشؤون الصحية بالمنوفية، الأحد، قافلة علاجية مجانية بعزبة كرم التابعه لمركز أشمون والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، تنفيذا لتوجيهات د.خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية تخفيفًا للعبء عن كاهل المواطنين.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد ، أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

كما تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1732 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 199 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد22 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 23 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (24) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية و تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا و جرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.