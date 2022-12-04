«نشرة الثقافة الرقمية»: ندوة ريادة الأعمال والنشر الرقمي بـ«الأعلى للثقافة»

شهد اليوم العديد من الفعاليات التفاعلية الرقمية، وصدور بعض الإصدارات التى تتناول الموضوعات الخاصة بالثقافة الرقمية والإعلام الإلكتروني مثل "الحروب السيبرانية" عن دور النشر، إضافة الى إقامة الفعاليات التدريبية الرقمية؛ نرصدها فى السطور التالية:

"المونتاج الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي".. ورشة تدريبية بقصور الثقافة

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، اليوم الأحد، فعاليات الورشة التدريبية "المونتاج الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي" للعاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية المختلفة من خلال الأونلاين.

ويعد الانتقال من مشهد إلى آخر، ومن وحدة زمنية إلى أخرى من أهم العناصر التي تتحكم في وصل الأحداث بعضها ببعض بما يحقق الارتباط المنطقي والتأثير الجمالي.

فتصميم الانتقالات وكيفية استخدامها بين المشاهد والوحدات الدرامية يكون له وجهان وجه يتعلق بشكل الوسيلة المستخدمة في الانتقال والأخر يتعلق بفكرته وتكوينه الجمالي الدرامي، والمعني بالانتقال هنا الشكل البصري الموجود في الأعمال الدرامية كالمزج والظهور التدريجي، والظلام، والاختفاء وهي من الوسائل الرئيسية المستخدمة، وبالرغم من وجود أشكال إضافية إلا أنها تعد وسائل محدودة الاستخدام إلى حد كبير.

حول الانتقالات في المشاهد والفلاتر المستخدمة بالمونتاج تحدثت إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، وقامت بتوضيح أنه تم استعمال القطع الحركي بشكل متكرر جدًا خصوصًا عند تصوير مطاردة ما ،إلّا أنّه يستعمل بشكل أساسي في أفلام الحركة، وتقوم هذه التقنية بشكل رئيسي على قص اللقطات قبل نهايتها، وأحيانًا حتى قبل أن تبلغ منتصف مدتها، ثم الانتقال إلى لقطة لاحقة يتم التعامل معها بنفس الطريقة، ثم العودة – أحيانًا – إلى إظهار بقية اللقطة السابقة، وذلك بشكل سلس يقوم بخلق جو من الحماس والتوتر الإيجابي لدى المشاهد بعيدًا عن إزعاجه بصريًا.

كما يوجد الـ The Jump Cut الذي يعتمد بشكل رئيسي على القفز بين اللقطات بشكل سريع وسلس قد لا ينتبه له المتفرج في أحيان، ويتم استخدامه أجل إخفاء العيوب وقص أخطاء أو أجزاء معينة دون أن ينتبه المشاهد، والتمكن من رؤية حدث معين بشكل أكثر وضوحًا، كتصوير حادثة سير أو سقوط مبنى من عدة زوايا، تقديم بعض الخدع البصرية، كالقيام بإخفاء جسم معين من الشاشة فقط من خلال تصوير ذلك الجسم، ثم تصوير المكان خاليًا، ثم تركيب اللقطتين بشكل متوالي، أو التمكن من تصوير الانتقال عبر الزمن.

كما سلطت الضوء على "The Cutaways، وThe Cross-Cut/The Parallel Editing" مؤكده استخدام العديد من البرامج لتحقيق الانتقالات بشكل يتسم بالسلاسة والتي من بينها Wondershare Filmora من حيث كيفية إضافة انتقالات بين المقاطع، وإضافة انتقالات الصوت بين المقاطع وإضافة انتقالات الفيديو.

وأشارت إلى أن Wondershare Filmora هى أداة تحرير فيديو قوية وسهلة الاستخدام ومتوفرة، وغيرها كثير من النصائح الهامة والثرية للمتدربين لعمل مونتاج فني واحترافي.

ندوة"ريادة الأعمال والنشر الرقمي" بالأعلى للثقافة

نظمت لجنة الثقافة الرقمية ومقررها والمهندس زياد عبد التواب ندوة "ريادة الأعمال والنشر الرقمى"، مساء الأحد 4 ديسمبر عبر تطبيق زووم.

وأدار الندوة الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعضو لجنة الثقافة الرقمية، وشارك بها المهندسة حنان عبد المجيد الرئيس التنفيذى للإبداع الصوتى، أقرأ لى، والمهندس زياد عبد التواب مقرر اللجنة ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات و التحول الرقمى، والدكتور عاطف عبيد عضو لجنة تطوير العضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، والدكتور محمد أحمد مرسى عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

صدور كتاب "الحروب السيبرانية..الحرب الروسيةالأوكرانية نموذجاً"

صدر كتاب "الحروب السيبرانية.. الحرب الروسية الأوكرانية نموذجاً" للدكتور والباحث فى مجال الإعلام أحمد فتحى عن مركز آتون للدراسات والنشر.

ومن أجواء الكتاب نقرأ"بسبب حداثة الفضاء السيبرانى وإفتقاره إلى التوافق مع المفاهيم الأساسية للعالم المادى، لم تتم صياغة أى تعريف لمفهوم الحرب السيبرانية دولياً فى الدول الفاعلة لهذا المجال (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيان الصين، كوريا الشمالية، إيران، إسرائيل) وكانت المناقشات حول الاستعداد للحروب فى عصر المعلومات جارية منذ عقد على الأقل.

ويقدم هذا الكتاب تحليلاً وتفسيراً لتطور الهجمات السيبرانية الروسية منذ بدايتها ضد أوكرانياً ودول الجوار، مروراً بالهجمات المصاحبة لضم شبه جزيرة القرم 2014، والتدخل فى الانتخابات الأمريكية، حتى تبلورت تلك الهجمات إلى حرب سيبرانية رافقت الغزو الروسى للأراضى الاوكرانية فى فبراير 2022، بجانب طرح رؤية مستقبلية لشكل الحروب السيبرانية سواء فى الصراع الروسى الاوكرانى الدولى أو لاعبين آخرين على الساحة الدولية".