الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل غرقاً بإحدى الترع التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة

غرق
غرق

لقى مساء اليوم، طفل رضيع مصرعه غرقاً في ترعة بجوار كوبري فاروق بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسي، يفيد وقوع حادث غرق بجوار كوبري فاروق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة "محمد أحمد شريف مسعود" عامان، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

الفحوصات الطبية انتشال الجثة النيابة العامة سحجات وكدمات متفرقة ساعد وزير الداخلية

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