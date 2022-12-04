استشارى تخطيط عمرانى يكشف تفاصيل مشروع تطوير «حدائق تلال الفسطاط»

أوضح الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، تفاصيل مشروع تطوير "حدائق تلال الفسطاط"، قائلاً: "إن الهدف الأسمى والأعلى لتطوير مشروع حدائق تلال الفسطاط هو أن يكون مركزا سياحيا أثريا تاريخيا ترفيهيا كبيرا يعتبر أكبر من أي مشروع آخر تم عمله خلال الفترة الماضية في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف حسانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحداث الساعة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن مساحة المشروع تبلغ حوالي 500 فدان، تحتوي على مجموعة من المناطق التراثية الموجودة مثل حدائق الفسطاط، والمنطقة الأثرية لحفريات الفسطاط، ومجمع الأديان الموجود.

وأوضح أنه يوجد لدينا مجموعة من المباني التاريخية والمرافق التراثية الوجودة في هذه المنطقة، كما أنها تحتوي على مجموعة من العناصر المهمة جدًا، مثل المتحف المصري الذي يحتوي على المومياوات ومتحف الحضارة الذي له باع كبير في الوقت الحالي ويشهد زيارات كبيرة سياحية.

وأشار إلى أن ما ينقصنا في هذا الأمر موضوع المرافق البينية، والتي ابتدت بتطهير بحيرة "عين الحياة، ومن ثم في تطوير تلال الفسطاط التي تشمل توسعة حديقة الفسطاط.