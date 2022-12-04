الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم في 5 خطوات

الحساب المدرسى الموحد
الحساب المدرسى الموحد

كيفية تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم من المواضيع التي زاد نسبة البحث عنها من قبل الطلاب والمدرسين من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" بعدما ألزمتهم وزارة التربية والتعليم الفنى بتفعيل الحساب الموحد.

كيفية تفعيل الحساب المدرسى الموحد للمعلم

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى:

  • يقوم المعلم بالدخول عبر موقع تفعيل الحساب المدرسى الموحد من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.
  • يختار المدرس كلمة "حساب المعلم"
  • ثم يتم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وكتابة الرقم القومى وإدخال كود المعلم
  • ثم يقوم المعلم بالضغط على "لست روبوت"
  • -ثم يتم الضغط على خانة  التحقق من البيانات.

رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب

رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

بالخطوات والصور.. كيفية تفعيل الحساب المدرسي الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

خطوات تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب والمدرسين أوفيس 365

توضيح للمدرسين

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمدرسين إمكانية تحميل جدول جلسات البث المباشر عبر برنامج "ميكروسوفت تيم" من أجل التوعية بشأن تفعيل الحساب الموحد للمعلمين وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات أوفيس 365 من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

تفعيل الحساب المدرسى الموحد للطلاب

  • يقوم التلميذ باختيار خانة "حساب الطالب" والضغط عليها
  • يقوم التلميذ بكتابة بياناته الشخصية والتى تضمن الرقم القومى له حسب ما هو مكتوب فى شهادة الميلاد لمن هم تحت ال 16 وحسب ماهو مكتوب بشكل دقيق فى البطاقة الشخصية لمن هم فوق ال 16 عام

-ثم يقوم التلميذ على خانة "أنا لست روبوت"

- ثم فى النهاية يضغط التلميذ على التحقق من البيانات

مميزات الحساب الموحد

-يعمل على المساعدة فى دعم التحول السريع من خلال العثور على الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرع.

- يتيح للطلاب والمُدرسين وهيئة التدريس إيجاد سبل جديدة للتواصل والتعلّم.

- يمكن استخدامه من على أي جهاز والاستفادة من خدمة مجانية للمدارس تجمع بين الاجتماعات وجها لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد.

-يتيح للمدرس الحفاظ على مشاركة الطلاب والحصول على الأدوات المجانية التي تحتاج إليها للمحافظة على حماس الطلاب ومشاركتهم وإبقائهم على المسار الصحيح للتعلُّم والازدهار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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