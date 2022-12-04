خريطة الأعمال الفائزة بجائزة نجيب محفوظ: مصر وفلسطين في الصدارة وتراجع العراق والسودان

أيام قليلة وتعلن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن العمل الروائى الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب فى دورتها الـ"25" لعام2022 فى حفل بمقر الجامعة بالتحرير، وذلك يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجارى فى تمام السادسة مساءً، تزامناً مع ذكرى ميلاد أديب نوبل.

بالنظر الى الأعمال الفائزة على مدار ربع قرن ومنذ أن إعلان الدورة الأولى من الجائزة عام 1996، وعلى مدار دوراتها الـ"24"؛ نجد صدارة الأعمال الأدبية الصادرة عن كتاب من مصر وفلسطين قائمة الأعمال الفائزة بالجائزة، يأتى بعدها فى الترتيب الثانى الأعمال الأدبية لكُتاب من الجزائر ولبنان وسوريا، بينما تراجعت نسبة الأعمال الأدبية الفائزة بالجائزة الصادرة عن العراق والسودان والسعودية. فى السطور التالية نرصد الخريطة الجغرافية للأعمال الأدبية الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للأدب عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال ربع قرن:

مصر وفلسطين فى الصدارة: 12 عمل أدبى عن الأولى.. و3 عن الثانية

فاز بجائزة نجيب محفوظ للأدب عن دار نشر الجامعة الأمريكية على مدار ربع قرن منذ إعلانها 12 عمل أدبى عن مصر ومنحت الجائزة عام 2011 بمناسبة أحداث 25 يناير للشعب المصرى؛ ومن ابرز الأعمال الأدبية المصرية الفائزة بالجائزة:" البلدة الأخرى لإبراهيم عبد المجيد، الباب المفتوح للطيفة الزيات عام 1996، قصة حب ليوسف إدريس عام 1997، رامة والتنين لإدوارد الخراط عام 1999، أوراق النرجس لسمية رمضان عام 2001، وكالة عطية لخيرى شلبى عام 2003، ليلة عرس ليوسف أبو رية عام 2005، نبيذ أحمد لامينة زيدان عام 2007، الفاعل لحمدى أبو جليل عام 2008، بروكلين هايتس لميرال الطحاوى عام 2010، منحت الجائزة للشعب المصري لإثرائه الأدب بسبب ثورة 25 يناير عام 2011، بيت الديب لعزت القمحاوى عام 2012، حكايات يوسف تادرس لعادل عصمت عام 2016".

أما فلسطين فقد فاز عنها ثلاثة أعمال أدبية هي :"رأيت رام الله لمريد البرغوثى عام 1997، صورة وأيقونة وعهد قديم لسحر خليفة عام 2006، رواية مخمل لحزامة حبايب عام 2017".

الجزائر ولبنان وسوريا فى الترتيب الثاني

تعادلت الأعمال الأدبية الفائزة عن "الجزائرن لبنانن سوريا" على مدار ربع قرن منذ إطلاق جائزة نجيب محفوظ للأدب عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بواقع عملين أدبيين عن كل دولة هم:" ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمى مناصفة عام 1998، واختفاء السيد لأحد لأحمد طيباوى عام 2021 والتى ترجمت حديثاً للإنجليزية من ترجمه جوناثان رايت"، وعن لبنان فاز كل من "حارث المياه لهدى بركات عام 2000، لا طريق إلى الجنة لحسن داود عام 2015"، وعن سوريا فاز كل من" وراق الحب لخليل صويلح عام 2009، لا سكاكين فى مطابخ هذه المدينة لخالد خليفة عام 2013".

العراق والسودان والسعودية فى تراجع

على مدار ربع قرن منذ إطلاق جائزة نجيب محفوظ للأدب عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1996، فاز عمل أدبى واحد عن العراق والسودان و السعودية؛ حيث فازت رواية "المحبوبات" عام 2004 للكاتبة العراقية عالية ممدوح، وفازت رواية "شوق الدرويش" للكاتب السودانى حمور زيادة عام 2014، وفازت رواية "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" عام 2018 للكاتبة السعودية أميمة الخميس2018.