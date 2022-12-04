بالتعاون مع «المتحدة».. تفاصيل لقاء وزير الرياضة بمسئولى برنامج «كابيتانو مصر»

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مسئولي برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي تُنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

استمع وزير الشباب والرياضة إلى مستجدات البرنامج وشرح تفاصيلي لكل المراحل منذ بدء المشروع، وخاصًة بعد زيارة السيد الرئيس لمجموعة من موهوبي البرنامج باستاد شربين بالمنصورة، والعمل على استدامة البرنامج بما يحقق المستهدف منه، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الألف محترف.

وصرح الدكتور أشرف صبحي، بأن برنامج "كابيتانو مصر" واحد من المشروعات الكبيرة في اكتشاف الموهوبين في كرة القدم، حيث حرصت وزارة الشباب والرياضة على الاستعانة بمجموعة من القامات الرياضية في تنفيذه، ووضع برنامج تدريبي مكثف للمشاركين به.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمود سعد، المدير الفني للمشروع، الدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، والدكتور سيد الشتيحي والدكتور محمد المسلماني المشرفون على تنفيذ المشروع من الوزارة.