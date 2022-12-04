بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى مغاغة

أصيب 13 شخص إثر إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين لمستشفي مغاغة المركزي وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم "7934 ص ا ج"، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة، بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، هم: سليمان بدوي تغيان، 45 سنة، عامل، راضي عربي صدقي، 30 سنة، يوسف مساعد سعد، 22 سنة، حارس عبدالباقي رشوان، 59 سنة، أيمن رزق على، 49 سنة، فهري مرزوق طه، 30 سنة، مقيم بمحافظة قنا، عبدالقوي حسن عثمان، 68 سنة، رشا عبدالقوي حسن، 31 سنة، سوهاج، معوض عبدالنبي عبدالتواب، 22 سنة، الدقهلية، أحمد صلاح محمد، 41 سنة، أحمد محمد محمود، 42 سنة، شادية وهيب عبدالحميد، قنا، عمر عبدالمعطي عبدالعال، 27 سنة، من محافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.