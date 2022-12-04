الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سعيد على: «منتخب فرنسا مرشح لحصد لقب كأس العالم مرتين متتاليتين»

سعيد على
سعيد على

كشف سعيد علي، موفد جريدة الدستور لكأس العالم بقطر 2022، عن كواليس المونديال ومباريات اليوم وعلى رأسها مباراة فرنسا وبولندا، وإنجلترا والسنغال.


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن أعداد الجماهير بدأت تقل بعد خروج 18 منتخبًا من المونديال خلال التصفيات.


وأضاف أن الملاعب أصبحت أكثر سخونة وأصبح الكبار فقط هم من يتحدثون عن المونديال، متابعًا: "المنطق ينتصر في كل مباريات دور الـ16 حتى الآن خاصة بعد فوز منتخب الأرجنيتين على نظيره الأسترالي، وفرنسا استعرضت عضلاتها أمام المنتخب البولندي".


وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي ما زال مرشحًا ليكون أول منتخب في العالم يحقق اللقب مرتين متتاليتين، موضحًا أن المنتخب الفرنسي في هذه النسخة من المونديال بدأ بداية شرسة.


وعن مباراة إنجلترا والسنغال، قال: الشعوب الإفريقية تعول كثيرًا على السنغال، حيث يعتبر الكثير أن السنغال هو الاختبار الأقوى للمدير الفني للمنتخب الإنجليزي ولمجموعة لاعبيه، مؤكدًا أن المباراة سيكون فيها ندية وتنافسية شرسة بين الفريقين لأن الفائز منهم سيواجه فرنسا في مباراة أكثر صعوبة وحدة.

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