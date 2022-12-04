الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الباز» يعرض لقطات من تطوير منطقة بشاير الخير وحدائق المنتزه قبل افتتاحها

الباز
الباز

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، لقطات من تطوير منطقة بشاير الخير وحدائق المنتزه بالإسكندرية قبل افتتاحها رسميًا غدًا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض هاجم مشروع تطوير حدائق المنتزه، رغم أهمية تطوير تلك الحدائق، متابعًا: "لما الرئيس يقول محتاجين الناس تصبر ده مش مجرد كلام، لكن الناس يجب أن تلتقط أنفاسها وتسيب البلد تشتغل".

وأردف: "لما روحنا الحدائق دي من حوالي سنتين، الدنيا كانت مقلوبة، والناس رافضة التطوير، رغم أن العمل كان على قدم وساق، وهناك رغبة حقيقية في تجميل شكل البلد".

ولفت محمد الباز إلى أن حدائق المنتزه كانت "مرتعًا" قبل التطوير، وهذا المشهد لم يكن يليق بمصر، ووضع الحدائق لا يليق بمصر.

ونوه أن رفع كفاءة الحدائق سيكون جاذبًا للسياحة، وشكل الحدائق بعد تطويرها رد عملي ومباشر على كل من شكك في البلد.

محمد الباز بشاير الخير حدائق المنتهزه الإسكندرية عبد الفتاح السيسي اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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