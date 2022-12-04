الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«بدران» يكشف تفاصيل تطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية الجارى ترميمها

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن الآثار المصرية تشهد اهتمامًا ملحوظًا جدًا خلال السنوات الأخيرة من قبل الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وكل الوزارات المعنية، بالإضافة إلى وزارة السياحة والآثار.

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحداث الساعة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن منطقة الفسطاط تم رفع جاهزيتها وتهيئة المكان، كما تم إعداد بحيرة عين الصيرة، وكل المكان المحيط بالمتحف وتم افتتاح المتحف في أبهى صورة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على أن يوجد تناغم ورؤية وتهيئة بصرية للموقع المحيط بالمتحف نفسه، وكذلك بالنسبة للمتحف اليوناني الروماني، لافتًا إلى أن المتحف اليوناني الروماني من أقدم المتاحف الموجودة في مصر ومن أهم المتاحف الموجودة في الإسكندرية، وتم افتتاحه عام 1895م، قبل المتحف المصري بسبع سنوات.

وأشار إلى أنه في عام 2018م تم غلق المتحف لعملية التوسعة والترميم والصيانة وإعادة سيناريو العرض المتحفي، وينتظر مع مطلع العام الجديد 2023 افتتاح المتحف ليكون منارة جديدة وعنصر جذب رئيسي في محافظة الإسكندرية. 

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