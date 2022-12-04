رفع 80 طن مخلفات وصيانة 20 كشاف إنارة بقرى المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الأحد، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالقري التابعة لها ونجحت في رفع 80 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وصيانة 20 كشاف إنارة

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان واصلت جهودها المبذوله لرفع كفاءة منظومة النظافه حيث تم رفع حوالي ٣٥ طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجمع بطريق مصر اسوان الزراعي و ماقوسه والحواصلية ومنطقة كدوان قبلي وبحري وعزبة جارحي والبربخ ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي للحد من انتشار الامراض والفيروسات.

وواصل قسم الانارة بالقرية اعمال الصيانه الدوريه للكشافات حيث تم صيانة حوالي ٢٠ كشاف إناره بقرية المطاهره البحريه للحد من الحوادث ليلاً ورفع كفاءة شبكة الاناره بالقريه، كما تم لحام سور حديقة المطاهره البحريه امام مدرسة المطاهره للحفاظ على سلامة المواطنين.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئه بالوحدة المحليه لقرية دمشير قام برفع حوالي ٢٠ طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجمع بالقريه ومن قرية بني حسن الاشراف ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الامراض والاوبئة.

كما قام قسم البيئة بقرية نزلة حسين برفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة القطاعات وخاصة الانارة والنظافه للحفاظ على امنهم وسلامتهم.

أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات والعمال تاتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواءأسامه القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة في مختلف القطاعات الخدميه للحفاظ على صحة وسلامة وامن المواطنين و رفع مستوى الخدمات المقدمه لهم ، مشيرا إلي أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري بالمتابعه المستمره والميدانية لكافة الأعمال التي تقوم بها الوحدات المحليه القرويه وباحياء المدينه لرفع كفاءة العمل بكافة الاقسام.

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