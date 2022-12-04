الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

تفقد  الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وأكد حرص الجامعة على تفعيل دور الاتحاد وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكافة الأنشطة الطلابية الجادة والهادفة، مشيرا إلى الحرص على مشاركة الطلاب في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية، لتحقيق أهداف الديمقراطية والحرية والشفافية والنزاهة أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الانتخابات الطلابية تفرز قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات فى شتى المجالات الحياتية ،مؤكدا أننا فى جامعة المنصورة الجديدة نهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية وتعويد الطلاب على المناخ الديمقراطى القائم على الممارسة الفعلية للأنشطة والانتخابات الطلابية.

كما أكد أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.

يذكر أنه وفقاً للجدول الزمنى للانتخابات، تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج اليوم الأحد 4 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي الاثنين 5 ديسمبر، كما ستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء 6 ديسمبر، واليوم التالي الأربعاء 7 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 8 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ، وا جرت جامعة المنصورة الجديدة انتخابات اتحاد الطلاب بثمان كليات  كليات العلوم ، الاعمال ، المعاملات القانونية الدولية ، علوم و هندسة الحاسب ، الهندسة ، وأسفرت عن عدد خمسة كليات كانت النتيجة بالتزكية والتعيين ، و إجراء الانتخابات فى عدد كليات الطب ، الصيدلة  ، الأسنان ، ويوجد إعادة فى بكلية طب الأسنان

إتحاد طلاب الجامعة إعلان النتائج الاتحادات الطلابية الأنشطة الطلابية الانتخابات الطلابية الجولة الاولى الشفافية والنزاهة

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