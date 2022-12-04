مدير إحدى الشركات المنفذة لمحور المشير «فؤاد أبو ذكري» يكشف تفاصيل المشروع

قال المهندس محمد مجاهد، مدير الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق، وهي أحد الشركات المنفذة لمحور المشير فؤاد أبو ذكري، إن المحور سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه غدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بطول 35 كيلو، ويعتبر من أوسع الطرق في مصر لأنه 18 حارة مرورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "أشكر الرئيس السيسي لمتابعته الدائمة والمستمرة والدقيقة لكل الأعمال"، مشيرا إلى أن الرئيس كان يتابع مع الشركات المنفذة للمحور يوميا ويتابع تقدم الأعمال بدقة، ويحل المشاكل بنفسه.

وأشار "مجاهد"، إلى محور المشير فؤاد أبو ذكري مهم للغاية، منوها أن أهل الإسكندرية كانوا يطلقوا على هذا الطريق قبل تطويره بـ"طريق الموت"، سبب كمية الحوادث الرهيبة التي كانت تحدث عليه يوميا.

وأكد، أن محور المشير فؤاد أبو ذكري يربط قلب الإسكندرية بالامتداد العمراني في برج العرب، والمواطن السكندري الآن يخرج من قلب الإسكندرية إلى برج العرب في حوالي ربع ساعة الآن بفضل هذا المحور.

وأردف: "المحور عليه مشاريع استثمارية ضخمة عبارة عن مطاعم معلقة ومعارض سيارات ومسجد كبير وقاعات مناسبات وفندق وقاعات سينمات ومسرح"، منوها أن هذه المناطق كانت مهجورة قبل عامين من الآن.

وأوضح، أن الطريق المدة الطبيعية لإنشائه تستغرق 4 سنوات، ولكن الرئيس السيسي طلب إنجازه في عامين، مشيرا إلى أن فلسفة الرئيس السيسي "أعلى جودة بأقل تكلفة ووقت"، لأنه يعرف أن إنشاء المشروع في وقت أطول يكلف أموال أكثر بسبب ارتفاع الأسعار.

ولفت، إلى أن محور المشير فؤاد أبو ذكري سيتم الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى غدا، ويتبقى مرحلة ثانية للطريق بطول 15 كيلو وتم البدء فيها.