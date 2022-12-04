الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم الكورى «Okja»

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة منار حسني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "Okja" وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

والفيلم إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول "ميجا" فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتمنع شركة متعددة الجنسيات وعاتية القوى من اختطاف صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو "أوكجا".

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون كاثرين كيركباتريك جيانكارلو إسبوسيتو جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون.