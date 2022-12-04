الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق قتل شابا عاكس فتاة في حلوان

حبس
حبس

نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على سائق سيارة ميكروباص، قتل شابا، خلال مشاجرة بينهما بسبب قيام الضحية بمعاكسة فتاة أثناء استقلال الميكروباص قيادة المتهم.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا باستقبال شاب مصاب بجروح فى الرأس، وتوفى عقب دخول المستشفى وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص نشوب مشاجرة بين الضحية والسائق بسبب قيام الأول بمعاكسة فتاة، فقام المتهم بضربه بعصا على رأسه، وتوفى جراء إصابته وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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