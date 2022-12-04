ماس كهربائي وراء حريق نشب بورشة حدادة في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل نشب داخل محل حدادة بسنتر وادى الملوك بأكتوبر ثاني، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل حدادة بالحي السادس دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

على الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وبالفحص، والتقى مع صاحب ورشة حدادة 30 سنة مقيم دائرة القسم، الذي أقر أنه حال تواجده داخل الورشة، حدث ماس كهربائى بماكينة اللحام، نتج عنه نشوب الحريق.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونتج عنه تلفيات بماكينة اللحام، وخلفيات بالورشة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.