حبس مسجل خطر في المرج 4 أيام لحيازته أسلحة وذخيرة

أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد قرارا بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.