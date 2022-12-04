الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر في المرج 4 أيام لحيازته أسلحة وذخيرة

حبس
حبس

أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد قرارا بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

استكمال التحقيقات أسلحة وذخيرة بمديرية أمن القاهرة بمحافظة القليوبية تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص سلاح بدون ترخيص

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وائل لطفي

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