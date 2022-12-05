الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 وبيان ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

يستعرض الدستور من خلال التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، والذي يتابعه يوميا عدد كبير من المواطنين في ظل اضطراب الحالة المناخية بفعل شهور فصل الخريف والذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية وجود مصادر كتل هوائية شمالية شرقية قادمة من البحر المتوسط يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، وذلك مع غياب تام لآشعة الشمس، حيث تصل الفرق بين درجات الحرارة ف فترات النهار وفترات الليل من 10 إلى 12 درجة في بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين من الشبورة المائية خلال الساعات من النهار والساعات الأخيرة من الليل، حيث يوجد نشاط للرياح خلال فترات المساء، مما يزيد من الشعور بالبرودة، ونصح مركز التنبؤات المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل.

موعد بداية فصل الشتاء 

و أوضحت الهيئة أن فصل الشتاء سيبدأ يوم 21 ديسمبر الجاري والذي يستمر حتى يوم 21 مارس 2023، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدلات مرتفعة، وذلك خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث تبدأ موجة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل.

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

نعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢  وهى كالتالى:

درجة الحرارة في محافظة القاهرة ٢٣ والصغرى ١٤ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية ٢٢ والصغرى ١٥ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسى مطروح ٢١ والصغرى ١٢ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة المنيا ٢٣ والصغرى ١٠ درجة مئوية.

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درجة الحرارة في محافظة أسيوط ٢٣ والصغرى ١٠ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج ٢٤ والصغرى ١١ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا ٢٦ والصغرى ١٣ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان ٢٧ والصغرى ١٤ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الغربية ٢٧ والصغرى ١٤ درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة البحر الأحمر ٢٧ والصغرى ١٤ درجة مئوية.

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تردد قناة الكأس القطرية عبر النايل سات 

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وائل لطفي

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