مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يبحث عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 ديسمبر في كأس العالم 2022 الملايين من عشاق متابعة رياضة كرة القدم في البطولات المحلية والعالمية، حيث يشارك في البطولة 32 منتخبا دوليًا وتم تصفيتها إلى 16 منتخبا خلال منافسات الجولة الأولى من البطولة المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة، وبدأت الجولة الثانية منذ يومين وذلك في المونديال خلال شهر وديسمبر 2022.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2022

تجرى حاليا مباريات بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر والتي تعد هى النسخة الأولى من المحفل الرياضي الذي يقام في دولة عربية والثانية التي تقام في قارة آسيا وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر في كأس العالم 2022 :-

مباراة منتخب اليابان ضد منتخب كرواتيا في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة منتخب البرازيل ضد منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة التاسعة مساء.

تقام البطولة على 8 ملاعب قطرية هي (استاد البيت، استاد المدينة التعليمية، استاد أحمد بن على، استاد لوسيل، استاد خليفة الدولي، استاد 974، استاد الجنوب، استاد الثمامة).



تردد قناة Bein sports الرياضية عبر الأقمار الصناعية

يمكن للمواطنين الراغبين في مشاهدة مباريات تصفية منافسات الجولة الثانية من مونديال قطر 2022 المقامة حاليا في دولة قطر عبر مجموعة قنوات bein sports القطرية والحاصلة على حقوق البث المباشر للمباريات لمشجعي كرة القدم في الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمكن ضبطها وفقا الاحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 72500.

تردد قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي : سهيل سات.

التردد: 12379.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 72500.



تردد قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي : بدر سات.

التردد: 11566.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 72500.



وكانت قد أعلنت شبكة Being Sports عن إذاعة نصف المباريات المتبقية في المونديال بشكل مجاني الملايين من عشاق كرة القدم عبر شاشاتها وذلك للاحتفال بالمونديال.

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