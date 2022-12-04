خريطة حفلات نجوم الغناء في رأس السنة 2023

يتميز يوم رأس السنة من كل عام إحياء عدد كبير من النجوم حفلات غنائية ضخمة لاستقبال العام الجديد وأعلن عدد من نجوم الغناء عن حفلاتهم الغنائية في رأس السنة 2023.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي الخريطة المبدئية لحفلات نجوم الغناء في رأس السنة 2023:

وكان أول المطربين الذي أعلنوا موعد حفلاتهم الغنائية النجم الإماراتي حسين الجسمي والذي يحيي حفل رأس السنة هذا العام في الإمارات العربية المتحدة وذلك في يوم 31 ديسمبر الجاري داخل مدرج خورفكان بإمارة الشارقة.

وتحيي المطربة سيرين عبد النور حفل رأس السنة في مصر وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ وذلك يوم 31 ديسمبر، بينما أعلنت المطربة نجوى كرم عن إحياءها حفلًا غنائية ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا بالرياض لتستقبل العام الجديد هناك.

ويحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في يوم 7 يناير المقبل ضمن حفلات استقبال العام الميلادي الجديد 2023 وذلك وسط جمهوره بالإمارات العربية المتحدة ويقام الحفل على خشبة مسرح المجاز بإمارة الشارقة.

أنغام تعود لجمهورها بعد مغادرتها المستشفى بحفل غنائي

تعود النجمة أنغام لجمهورها من جديد وذلك بعد فترة من إلغاء نشاطها الفني بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على اثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية جراحية.

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفل غنائي ضخم يقام في يوم 3 فبراير على أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وطرحت الشركة المنظمة لحفل أنغام التذاكر للجمهور مقسمة إلى 3 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1850 جنيهًا، والفئة الثانية بمبلغ 1550 جنيهًا، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 1250 جنيهًا مصريًا.

وكانت الفنانة أنغام قد تعرضت الفترة الماضية إلى أزمة صحية خضعت بسببها لعملية جراحية لاستئصال الرحم وحدثت لها بعض المضاعفات نتيجة الجراحة وهي التصاق في الأمعاء الأمر الذي اضطرها للخضوع لجراحة أخرى.