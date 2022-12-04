تشكيل منتخب إنجلترا أمام السنغال فى كأس العالم 2022.. هارى كين أساسيًا

كشف جاريث ساوثجيت، المدير الفني لـ إنجلترا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة السنغال، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم 2022، فتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 2.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام السنغال في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب إنجلترا أمام السنغال في كأس العالم 2022، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - جوردان هندرسون - جود بيلينجهام

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - هاري كين

ويواجه الفائز من مباراة اليوم في دور ربع النهائي، منتخب فرنسا الذي حجز مقعدًا في ذاك الدور بانتصاره على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، منذ قليل على ستاد الثُمامة.