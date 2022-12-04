مراسل «القاهرة الإخبارية»: «أوبك+» لا تريد الصدام مع أمريكا والاتحاد الأوروبى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول قرار "أوبك +" بتمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية.

أوبك+ قررت أن تبقى في خلفية الأحداث

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من بروكسل عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، إن منظمة أوبك+ قررت أن تبقى في خلفية الأحداث، وذلك قبل ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن وضع سقف لأسعار النفط.

وأضاف أن روسيا قالت إنها ستخلق بديلًا عن أسطولها البحري لنقل الغاز، والذي كان ينقل الغاز لأوروبا ولكن الجميع أكد أنه لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدًا أنه رغم قرار "أوبك"، بخفض إنتاجها فإن روسيا زادت من إنتاجها إلى 11 مليون برميل خلال الشهر الماضي.

وأكد أن منظمة "أوبك"، لا تريد الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بقرارها الأخير، مشيرًا إلى أننا الآن في فترة اللايقين والمفترض أن تستمر حتى نهاية يناير وبعدها يرى المنتجون إذا كانوا في حاجة لتخفيض الإنتاج أم لا.