منشور على «فيسبوك» السبب.. قصة مقتل شاب أمام منزله بالإسكندرية

شهدت منطقة أبوقير في محافظة الإسكندرية، مقتل شاب أمام منزله بسبب منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بمقتل شخص أمام منزله الكائن بمنطقة أبوقير، التابعة لقسم المنتزه ثان.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة غارقة في دمائها أمام المنزل.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وألقي القبض على القاتل بعدما سلم نفسه للشرطة عقب ارتكابه الجريمة، وطالب أسرته بمغادرة المنطقة حفاظًا على حياتهم.