المرحلة الخامسة لـ«بشاير الخير»:15 ألف وحدة سكنية بديلة تضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية

-2018 تم افتتاح مشروع «بشاير الخير ٢» بالإسكندرية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ساعات، المرحلة الخامسة من مشروع «بشاير الخير»، الذى تنفذه الدولة كسكن بديل لقاطنى المناطق الخطرة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، فى إطار خطتها للقضاء نهائيًا على الأماكن غير الآمنة بكل أشكالها.

تضم المرحلة الخامسة من «بشاير الخير» التى تقام فى منطقة القبارى بالإسكندرية، ٢٨٨ عمارة بواقع ١٥٢٠٠ وحدة سكنية، وتشمل ٥ مناطق تجارية، مقامة على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع، ومستشفى متخصصًا فى علاج أمراض الأورام، ومدرسة للتعليم الأساسى، ومدرستين للمرحلة الإعدادية، ومدرسة ثانوى، و٦ مساجد، وناديًا رياضيًا.

فى السطور التالية، نستعرض طبيعة وإمكانيات ومميزات «بشائر الخير»، كما يتحدث عدد من المسئولين عن المشروع، عن دوره كسكن بديل فى النهوض بمستوى السكان والقضاء على المناطق الخطرة.

مشروعات لتطوير حياة قاطنى المناطق الخطرة

يعد المشروع امتدادًا لسلسلة المشروعات السكنية التى أقامتها الدولة للقضاء على العشوائيات بكل أشكالها، التى كانت قد توسعت بشكل كبير فى الإسكندرية عقب أحداث ثورة ٢٥ يناير.

ضربة البداية كانت فى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦، بافتتاح الرئيس السيسى مشروع «بشاير الخير ١»، فى غيط العنب، لتشهد المنطقة تحولاً جذريًا بالتحول من مكان خطر إلى مجتمع سكنى مخطط ومنفذ على أعلى مستوى، مع العمل على تطوير حياة قاطنى المنطقة.

وضم المشروع الذى يقع على مساحة ١٢ فدانًا، مجمعًا سكنيًا حضاريًا لأهالى المنطقة، يشمل ١٧ عمارة بواقع ١٦٣٢ شقة، مساحة الوحدة ٩٢ مترًا، وتستوعب نحو ٨ آلاف فرد من أهالى المنطقة، وضم مستشفى بطاقة ١٧٥ سريرًا، ومسجدًا، ومركزًا للتدريب المهنى والتشغيل، يضم ١٧ ورشة عمل تعليمية و٦ قاعات دراسية.

كما ضم ٥٨ محلًا تجاريًا تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى سوق تجارية، وحديقة تعليمية ترفيهية لأطفال الحى، ومركز لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى ديسمبر ٢٠١٨، افتتح الرئيس مشروع «بشاير الخير ٢»، بغيط العنب أيضًا، ويشمل ٣٧ عمارة تضم ١٨٦٩ وحدة سكنية كاملة المرافق، مع فرشها بالكامل، كما تم تزويد كل بلوك سكنى بـ٤ أسانسيرات، ويوفر المشروع حياة كريمة لنحو ١٠ آلاف مواطن.

وتم تخصيص ١٧ ألف متر مربع من «بشاير الخير ٢» لتكون مسطحًا تجاريًا، يضم ٣٣٨ محلًا، متوسط مساحة المحل الواحد بالدور الأرضى ٣٢ مترًا، مع بناء ١٣ مولًا تجاريًا بمساحة ٩١٥ مترًا مربعًا للمركز التجارى الواحد، وتمهيد طرق أسفلتية بطول ٢٥٠ مترًا، إضافة إلى تخصيص ١٥ ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.

وفى ١٢ مايو ٢٠٢٠، افتتح الرئيس المرحلة الثالثة من «بشاير الخير»، كسكن بديل لقاطنى المناطق الخطرة على مستوى محافظة الإسكندرية، واعتبرت تلك المرحلة نقلة نوعية للمواطن السكندرى الذى عانى سنوات من الأماكن غير الآمنة.

بعد ذلك، افتتحت «بشاير الخير ٣»، وتم نقل أهالى منطقة مأوى الصيادين الخطرة إليها، وتم تقسيم تلك المرحلة إلى جزأين، الأول يضم منطقة سكنية مقامة على مساحة ١٠٥ أفدنة، تضم ٢٠٠ عمارة سكنية، بواقع ١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ويستفيد بها أكثر من ٥٠ ألف مواطن.

وضم الجزء الثانى منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانًا، تشمل مجمع سينمات وبنوكًا، وعددًا كبيرًا من القاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى عدد من الكافيهات، ومحلات تجارية.

أما «بشاير الخير ٤»، فأقيمت فى منطقة رشيد بمحافظة البحيرة، على مساحة ٤٢ فدانًا، بعدد ٣٣ بلوكًا سكنيًا، بواقع ٤٦٣٠ وحدة سكنية، وتضمنت مسجدًا، ومستشفى، ومحال تجارية، ومراكز مهنية، ومدرسة، ومركز تدريب مهنى، وناديًا رياضيًا.

استشارى المشروعات: حياة السكان تغيرت للأفضل

قال الدكتور أشرف رجب، الاستشارى العام بمشروعات «بشاير الخير» فى الإسكندرية، إن الرئيس السيسى يفتتح، اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من مشروع «بشاير الخير٢» فى منطقة كرموز. وأضاف أن هذه المشروعات تأتى فى إطار توجه الرئيس للقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وإبدالها بمشروعات آدمية تليق بالمواطن المصرى، ليحيا فى منطقة آمنة مليئة بالخدمات الأساسية.

وأضاف «رجب» أن هناك مشروعات أخرى، سيتم تنفيذها فى الإسكندرية لتصبح عروس البحر المتوسط خالية من الأماكن الخطرة، مضيفًا أن هذه المشروعات التنموية حققت طفرة فى المحافظة.

وقال إن هناك فرقًا كبيرًا فى مستوى المعيشة، لا يُدركه إلا من رأى مواطنى الإسكندرية فى الأماكن الخطرة، ثم رآهم فى هذه المساكن المتطورة التى تليق بهم، مؤكدًا أن حياتهم بعد انتقالهم للمساكن الجديدة تغيرت إلى الأفضل بشكل كامل.

وأشار إلى أن «بشاير الخير ٢»، الذى افتتحه الرئيس فى شهر ديسمبر ٢٠١٨، يعد امتدادًا لـ«بشاير الخير ١»، الذى يقع فى منطقة غيط العنب فى كرموز، لافتًا إلى أن هذه المنطقة إحدى أقدم المناطق فى الإسكندرية، وكانت أبرز الأماكن غير الآمنة وغير اللائقة.

مدير بشاير الخير: تعطى انطباعًا إيجابيًا للمستثمرين

قال المهندس محمد سامى، مدير «بشاير الخير ٢» بغيط العنب، إن افتتاح الرئيس للمرحلة الثالثة من المشروع، يأتى فى إطار حرص الدولة على أن يحيا الإنسان المصرى «حياة كريمة» تليق به، بدلًا من العيش فى الأماكن الخطرة التى تنعدم فيها الخدمات.

وذكر أن مشروعات تطوير العشوائيات تعد من أعظم ما تم تنفيذه فى مصر على مر العقود، خاصة أنها تستهدف تطوير الإنسان نفسه عبر توفير مناخى آدمى له، مردفًا: «المشروع الذى سيتم افتتاحه اليوم، هو استكمال للمشروعات التى بدأها الرئيس فى ٢٠١٦ لتطوير المحافظة».

وأكمل أنه تم افتتاح «بشاير الخير ١»، والتى ضمت أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن محال تجارية وعمارات ومسطحات تجارية ومسجد، مشيرًا إلى أن المواطن يشعر بالفخر الكبير بعد انتقاله إلى مناطق مطورة.

وأشار إلى أن مشروعات التطوير تهدف للقضاء على الأماكن الخطرة وغير الآدمية، وتوفير مساكن ملائمة للمواطن المصرى، فى ظل توجهات الرئيس بأن يحيا المصريون كافة حياة كريمة، وهى مسئولية حملها على عاتقه منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية. وذكر أن هذه المشروعات تحقق طفرة اقتصادية أيضًا، وتعطى انطباعًا للأجانب والمستثمرين بأن المناخ فى مصر آمن، مؤكدًا أن هذه المشروعات لها أهمية كبيرة فى جوانب متعددة.