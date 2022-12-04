الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فؤاد أبوذكرى.. مهندس تدمير «إيلات» وقائد «البحرية» فى نصر أكتوبر المجيد

فؤاد أبوذكرى
فؤاد أبوذكرى

 

ولد المشير فؤاد محمد أبوذكرى فى السابع عشر من شهر نوفمبر عام ١٩٢٣، وهو من أبناء العريش.

وفى الثانى من فبراير عام ١٩٤٦ تخرج برتبة ملازم بحرى، وعمل فى وحدات البحرية العائمة بالفرقاطات والكاسحات، ثم تولى قيادة قاعدة الإسكندرية البحرية، وقيادة المدمرة «القاهر» ثم المدمرة «الظافر».

فى الفترة من ١٩٥٩ حتى ١٩٦٣ تولى قيادة لواء المدمرات، ثم تولى رئاسة شعبة العمليات الحربية، وبعد أسبوع من هزيمة يونيو ١٩٦٧ عُينّ قائدًا للقوات البحرية خلفًا لسليمان عزت، فأعاد بناء القوات البحرية المصرية، وخطط لأروع إنجازاتها التى تحققت فى معارك الاستنزاف وأكتوبر ١٩٧٣.

خلال توليه قيادة البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف، تمكن زورقا صواريخ مصريان من إغراق المدمرة «إيلات»، قبالة سواحل بورسعيد، فى ٢١ أكتوبر ١٩٦٧.

لكن عقب الإنزال البرمائى الإسرائيلى فى «الزعفرانة» يوم ٩ سبتمبر ١٩٦٩، أقاله الرئيس جمال عبدالناصر لعدم تحريكه قطعة بحرية لاعتراض القوات الإسرائيلية، وخلفه العميد محمود فهمى فى قيادة البحرية المصرية، فى ١٢ سبتمبر.

بتولى أنور السادات الرئاسة، أجرى عدة تغييرات كبيرة فى قيادات فروع الجيش المصرى، ومنها عودة فؤاد أبوذكرى لقيادة البحرية، فى أكتوبر ١٩٧٢، التى ظل قائدًا لها حتى نوفمبر ١٩٧٦.

وبرز دور البحرية المصرية خلال حرب أكتوبر من خلال إغلاق مضيق باب المندب فى وجه الملاحة الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى ميناء إيلات، وزرع الألغام البحرية، والتجسس على الموانئ الإسرائيلية فى البحر المتوسط، لكنها لم تشن هجمات على القطع البحرية الإسرائيلية.

ويعد المشير أبوذكرى أحد ٥ من كبار القادة المصريين فى حرب أكتوبر الذين صدر فى شأنهم قانون من مجلس الشعب بأن يظلوا فى خدمة القوات المسلحة مدى الحياة.

وبعد انتهاء معارك أكتوبر حرص الفريق «أبوذكرى» على ترك موقعه لغيره، وطلب هذا رسميًا عدة مرات إلى أن استجيب لطلبه، لكن تم تعيينه مستشارًا للبحرية بدرجة وزير.

حصل على العديد من الأوسمة والنياشين تقديرًا لكفاءته وإنجازاته العسكرية، وتزوج من السيدة نادية السيد الشاذلى، وأنجبا ثلاث بنات، حتى توفى يوم ٢٦ يناير ١٩٨٣ فى لندن، عن عمر يناهز ٥٩ سنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

أول إجراء من النيابة العامة بشأن واقعة «تمريض قويسنا»

النيابة تستدعى مدير مستشفى قويسنا لسماع أقواله فى واقعة الاعتداء على التمريض

تفاصيل اجتماع مدير صحة السويس بقيادات التأمين الصحي (صور)

المرحلة الخامسة لـ«بشاير الخير»:15 ألف وحدة سكنية بديلة تضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية

الحزن يخيم علي شبرا ملس بعد غرق 3 شباب في حادث مركب باليونان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين