الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انتهاء باب التسجيل في معرض مسقط الدولي للكتاب 31 ديسمبر

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد فتح باب التسجيل للناشرين فى معرض مسقط  الدولى للكتاب في دورته 27 في الفترة من 22 فبراير إلى 4 مارس 2023، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للمعرض.

وأوضح "الناشرين العرب" فى بيان صحفى، أن باب التسجيل يستمر حتى 31 ديسمبر الجارى.

وشارك في المعرض الدورة 26 ما يقرب من 715 دار نشر منها 33 دار نشر مختصة بالكتاب الأجنبي، وبلغ عدد الدول المشاركة 27 دولة ، كما ضم المعرض 361 الف عنوان .

وجاءت محافظة جنوب الشرقية ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته ال ٢٦ حيث قدم جناح المحافظة عددٍ من الفعاليات والندوات والبرامج الثقافية المثرية والمتنوعة إضافة إلى مشاركة إصدارات لكتاب وأدباء من المحافظة قدم خلالها 114 فعالية  ثقافية وأدبية متنوعة  بين محاضرات وأمسيات ثقافية وادبية، كما حظى الطفل في  المعرض بـ 80 فعالية متنوعة وقاعة متكاملة لفعاليات ومناشط الطفل والاسرة تشتمل على مسرح للفعاليات والركن العلمي والثقافي وركن القراءة وإقامة حلقات العمل.

اتحاد الناشرين العرب الناشر محمد رشاد معرض مسقط الدولي للكتاب الكتاب الأجنبي محافظة جنوب الشرقية

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وائل لطفي

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