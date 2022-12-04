الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنوفية» تطلق شارة البدء بحملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة

قام د. خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الأحد، بإطلاق شارة البدء بفعاليات حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  بمحافظة المنوفية، وذلك بالمركز الصحي بميت خآقان التابع للإدارة الصحية بشبين الكوم.

صرَّح وكيل صحة المنوفية بأن حملة حقك تنظمي للمرحلة الأولي ستشمل إلادارات الصحية (شبين الكوم، السادات، أشمون، بركة السبع، قويسنا ) ولمدة 5 أيام  خلال الفترة من 4 حتى 8 ديسمبر .

وجاء تدشين فعاليات المرحلة الأولي للحملة بحضور الدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة جيهان الشاذلى مدير إلادارة الصحية بشبين الكوم ، والأستاذة  إلهام عبد الرحمن مسئولة الرائدات الريفيات بالمحافظة وفريق تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتورة الاء زناتي مدير المركز الصحي بميت خآقان، وفريق تنظيم الأسرة بالإدارة.

أشمون إدارة الصحية الإدارة الصحية افتتاح معرض افتت التنمية المستدام التنمية المستدامة التعريف الأسر استاذ

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