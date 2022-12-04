انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

انطلقت، اليوم الأحد، عمليات الاقتراع والتصويت، بانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة طنطا التى انطلقت صباح اليوم فى التاسعة واستمرت حتى الثانية ظهراً، وتستأنف عمليات الاقتراع والتصويت غدًا بكليات الجامعة في جولة الإعادة.

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة كفلت حرية الرأى والتعبير أمام جميع طلابها فى اختيار من يمثلهم فى الانتخابات، واتخذت العديد من الإجراءات والاستعدادات التى تضمن ذلك، من خلال تجهيز أماكن الاقتراع، ولجان للمتابعة والإشراف على العملية الانتخابية، مشيداً بالإقبال الطلابي على الانتخابات اليوم، وتوافد الطلاب على أماكن الاقتراع والتصويت، موضحًا أن ذلك يعكس مدى وعى الطلاب بحقوقهم وواجبتهم ورغبتهم فى اختيار من يمثلهم فى التعبير عن آرائهم وطموحاتهم.

أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الانتخابات اليوم انتهت دون رصد أى مشكلات منذ انطلاقها صباح اليوم، وسط تواجد مكثف من لجان المتابعة والإشراف على الانتخابات، مؤكداً أنه تجرى الآن عمليات الفرز، وسيتم إعلان النتائج عقب الانتهاء منها مباشرةً، وتجرى انتخابات الإعادة، يوم الاثنين، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، ويليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 8 ديسمبر 2022.

وتجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 7 ديسمبر 2022، ويليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 8 ديسمبر 2022.