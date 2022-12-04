جرعة مخدرات تنهى حياة فتاة التجمع

أنهت جرعة مخدرات حياة فتاة عشرينية بمنطقة التجمع الخامس.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة داخل شقة سكنية بالتجمع الخامس، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة عشرينية، مقيمة بمنطقة مصر الجديدة ولها محل إقامة آخر بعين شمس، وترتدى كامل ملابسها، وتبين أنها تتعاطى المواد المخدرة ورجحت التحريات وفاتها بجرعة زائدة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة ويستمع رجال المباحث لشهود العيان للوقوف على ملابساتها.