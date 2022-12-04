الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يقدم موقع "الدستور" خدمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وهي خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

يرصد موقع "الدستور" خلال هذا التقرير خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت الخطوات كما يلي:

_ يدخل الطالب أو الطالبة على الرابط التالي بالبريد المدرسي الموحد من هنا.

_ ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

_ ثم يقوم بكتابة البريد الإلكتروني الذي تسلمه من المدرسة ثم اضغط next.

_ تظهر نافذة أمامه يقوم بكتابة الرقم السري المرفق ببريده الالكتروني بها ثم اضغط sign in.

_ ستظهر رسالة بطلب أذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept.

_ ستظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا.

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البيانات المطلوبة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بملء البيانات المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه، كتابة أسم المحافظة، القسم ومركز الشرطة رقم هاتف محمول، مهنة ولي الأمر".

_ ثم  الضغط على زر حفظ، وطباعة الاستمارة.

_ ويظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة.

_  إذا رغب الطالب في ذلك يقوم بالضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF.

_ واختتمت الوزارة أنه يمكن طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة .

وشددت الوزارة أن آخر موعد لعمل الاستمارة، يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر.

وتنطلق امتحانات نصف العام الدراسي الحالي، لصفوف النقل الثانوي في شهر يناير المقبل.

الاستمارة الالكترونية الثانوي العام الأول والثاني الثانوي دخول الامتحانات تسجيل الاستمارة الإلكترونية رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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