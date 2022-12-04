الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مبابي يعزز تقدم فرنسا بهدف ثان في شباك بولندا ويُقربهم من ربع نهائي المونديال

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تقدم منتخب فرنسا على بولندا بهدفين دون مقابل في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف فرنسا الثاني جاء في الدقيقة 75 عن طريق كيليان مبابي، بهجمة مرتدة بدأها جيرو، ممررًا الكرة لـ عثمان ديمبلي، قبل أن يهديها لمهاجم باريس سان جيرمان، ليطلق تسديدة قوية بيمناه في الزاوية اليسرى لشباك تشيزني.

منتخب فرنسا سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن التهديد الأخطر جاء من طرف المنتخب البولندي.

واستلم روبرت ليفاندوفسكي الكرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 21، ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى لوريس.

وأهدر أولفييه جيرو فرصة تسجيل هدف التقدم لـ فرنسا في الدقيقة 30، عندما مرر أنطوان جريزمان الكرة في الجهة اليمنى لـ عثمان ديمبلي، ليمرر الأخير بدوره الكرة لـ جيرو، والذي أضاع الكرة أمام الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 38، أهدر بيوتر زيلينسكي فرصة التسجيل لـ بولندا، بتسديده الكرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها لوريس، قبل أن ترتد للاعب ويسددها مرة أخرى قبل أن يشتتها مدافع فرنسا.

وتمكن أولفييه جيرو من تسجيل الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 44، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيليان مبابي، ليطلق تسديدة بيسراه، مانحًا بلاده التقدم.

تشكيل فرنسا.. مبابى وجيرو وديمبيلى يقودون الهجوم أمام بولندا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جويل كوندي، رفائيل فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشاوميني، أدريان رابيو، أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبلي

تشكيل بولندا الرسمى استعدادًا لمواجهة فرنسا في كأس العالم 2022

 

وجاء تشكيل منتخب بولندا الرسمي أمام فرنسا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: بارتوش بيريزينسكي - جاكوب كيفور - كميل جليك - مات كاش.

خط وسط الملعب: بريمسلاف فرانكوفسكي - سيباستيان شيمانسكي - جريجوري كريتشوفياك - بيتور زيلينسكي.

في خط الهجوم: جاكوب كامينسكي - روبرت ليفاندوفسكي.

فرنسا بولندا كأس العالم 2022 مبابي كيليان مبابي جيرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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