الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخزن سلع غذائية «دون ترخيص» في الوراق

حبس
حبس

ألقت مباحث التموين بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على صاحب مخزن سلع غذائية «دون ترخيص» 35 سنة، الكائن فى جزيرة محمد الوراق.

وكان صاحب المخزن، حجب واحتكر سلع غذائية «سمن، فول مدمس»، تحتوي على بيانات ضريبية محددة الأسعار للشراء والبيع، بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم توافر الاشتراطات الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بتفتيش المخزن عثر بداخله على 2 طن و675 كيلو سمنة، 4 أطنان و800 كيلو فول مدمس، بلغ إجمالي وزن المضبوطات، 7 أطنان و875 «سمن، وفول مدمس».

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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