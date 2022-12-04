باحث سياسي: الحرب الروسية الأوكرنية كشفت أن الاتحاد الأوروبي محتل من أمريكا

قال الدكتور محمود الأفندي، الكاتب والباحث السياسي، إنه للمرة الأولى في التاريخ يكون ضمن العقوبات على الدول تحديد سعر الغاز الروسي، مؤكدًا أن تقليل سعر النفط يؤدي لقلته لأنه ليس له بدائل.

الاتحاد الأوروبي هو منظومة تابعة للولايات المتحدة

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي، كمنظومة هو تابع للولايات المتحدة والدول داخل الاتحاد ليس لها أي سيادة سياسية أو أقتصادية أو عسكرية، وأوضحت الحرب الروسية الأوكرانية أن الاتحاد الأوروبي محتل من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتحدث وهم ينفذون.

وأكد أنه ليس هناك أي مصلحة أوروبية من العقوبات على روسيا بل بالعكس زاد الأمر سوءًا عليهم، خاصة أنهم كانوا يعتمدون على الغاز الروسي الرخيص والذي يصل إليهم عبر خطوط الأنانيب.

وتابع، أن روسيا بدأت في إيجاد أسواق أخرى، ومنها الهند التي تعد الآن أكبر دولة مصدرة للنفط لأوروبا بعد أن ارتفعت نسبة استيرادها للنفط الروسي إلى 46 %، وكذلك تركيا وتقوم بنقله من خلال البحر لسفينة أخرى وتصدره لأوروبا.