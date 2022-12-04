الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متخصص يكشف جهود الدولة لدعم عملية التحول الرقمي

التحول الرقمي
التحول الرقمي

كشف الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، عن جهود الدولة لدعم عملية التحول الرقمي في مختلف المحافظات.


وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن لتحول الرقمي أصبح من الأمور التي على رأس أولويات الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرر هذا الحديث أكثر من مرة وأكد أنها مسألة أمن قومي.


وأضاف، أن التحول الرقمي هو مرادف للحداثة والدخول للقرن الواحد والعشرين واقتصاده بأدوات هذا القرن، موضحا أن التحول الرقمي ليس تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وإنما يشمل صناعة الإلكترونيات والشمول المالي والمنصات الرقمية وتطوير منظومة التجارة والصحة العامة والتعليم والتشريعات التي تتوافق مع هذا التحول الرقمي.


وأشار إلى أنه من المهم إعداد قادة جداد قادرون على تفهم دور التكنولوجيا وطريقة العمل الخاصة بها، موضحاً أن الدولة المصرية في هذا الملف عملت في أكثر من اتجاه.

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