مصدر بالجبلاية: الشركة المنظمة لمباراة بلجيكا خالفت شروط الاتفاق وحصلنا على 250 ألف دولار

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المنتخب لن يخوض مباراة ثانية كما كان متواجدًا في عقد مباراة بلجيكا.

وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اتحاد الكرة قد اتفق مع الشركة المنظمة لمباراة بلجيكا على خوض مباراة ثانية بشرط أن تقوم الشركة المنظمة بإبلاغ الاتحاد بموعد المباراة الثانية قبل يوم 15 أكتوبر الماضي وهو لم يحدث ولذلك تم الاكتفاء بمباراة بلجيكا.

وواصل المصدر أن المبلغ الذي حصل عليه اتحاد الكرة 250 ألف دولار يخص مباراة بلجيكا فقط.

وكان اتحاد الكرة قد تعرض لأزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، وهجوم حاد من مختلف وسائل الإعلام بسبب عقد مباراة بلجيكا بسبب حصول اتحاد الكرة على مقابل أقل بكثير مما حصل عليه نظيره البلجيكي حيث حصل الاتحاد البلجيكي على ما يقرب من مليون 250 ألف يورو مقابل إقامة المباراة.

وكلفت وزارة الشباب والرياضة لجنة من التفتيش والرقابة من الوزارة لمراجعة عقد مباراة بلجيكا للتأكد من صحة الأنباء التي ترددت عن وجود مخالفات مالية في العقد.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن نتيجة إجراء التفتيش وهل اتحاد الكرة مدان في هذه الأزمة أم لا؟.

وكان المنتخب قد حقق فوزًا غاليًا على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرزهما مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

ومن ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع الشركة المصممة لملابس المنتخبات للانتهاء من كل شروط التعاقد لمدة أربع سنوات مقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد اتفق مع الشركة المصممة لملابس المنتخبات على توريد ملابس سنويًا لاتحاد الكرة بمبلغ مليون و200 ألف يورو على أن يزيد هذا المبلغ إلى مليون و400 ألف يورو في السنة الرابعة من التعاقد.

كما اتفق اتحاد الكرة مع الشركة المصممة لملابس المنتخبات على حصول الاتحاد على 300 ألف يورو نقدًا كل سنة مقابل حق الرعاية.