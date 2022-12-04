حقيقة استبعاد فيلم منى زكي «القاهرة مكة» من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تداولت خلال الساعات الماضية أخبار حول استبعاد فيلم النجمة منى زكي الذي يحمل اسم “القاهرة مكة” من المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وعلم “الدستور” من مصادر خاصة أن فيلم “القاهرة مكة” للنجمة منى زكي لم يتم استبعاده من المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مؤكدًا إلى ان كان هناك اتفاق حول مشاركة العمل ضمن أفلام المهرجان منذ فترة طويلة وكان هناك مناقشات حول المشاركة وانتهت في النهاية بعدم المشاركة من قبل صناعه.

وأضاف المصدر أن ما تم تداوله حول الإعلان عن مشاركة الفيلم بالدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدول ثم استبعاده عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى إنها اخبار مضللة وليس لها أي أساس من الصحة.

تفاصيل فيلم القاهرة مكة لمنى زكي

فيلم “القاهرة مكة” أول فيلم مصري يتم تصويره داخل المملكة العربية السعودية ويشارك في بطولته بجانب النجمة منى زكي كل من الفنان محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فراج، ومحمد علاء، ومن إخراج هاني خليفة، ومن تأليف محمد رجاء.

وتبدأ أحداثه قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.

وكان فيلم "القاهرة مكة" كان قد حصد جائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب عام 2015، وهو التعاون الرابع بين الكاتب محمد رجاء والمخرج بعد مسلسلات " فوق مستوى الشبهات" و"الحساب يجمع" و420 دقيقة المنتظر عرضه قريبًا.

فيلم منى زكي الجديد “الجواهرجي”

وفي سياق مختلف، تنظر منى زكي عرض فيلمها السينمائي الجديد “الجواهرجي” وتخوض بطولته برفقة النجم محمد هنيدي، عارفة عبد الرسول، أحمد حلاوة، تارا عماد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوج يعمل جواهرجي وزوجته التي تقدم دورها الفنانة منى زكي وتحدث بينهما الكثير من المواقف الكوميدية الناتجة عن مشكلات حياتية عديدة، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.