الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستعد لتنظيم ندوة حول مستقبل القطاع السياحي والارتقاء بالعنصر البشري

وزير السياحة
وزير السياحة

تستعد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شركات السياحة المصرية لتنظيم ندوة خاصة حول مستقبل القطاع السياحي والارتقاء بالعنصر البشري.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن الندوة ستناقش بعض الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي وعلى رأسها: “تطور أدوات البحث والحجز حول العالم – السياحة الرياضية – مستقبل السفر”، من خلال التعاون المشترك بين الوزارة وغرفة الشركات السياحية

ومن المقرر أن تعقد الندوة في أحد فنادق القاهرةً يوم ١٣ ديسمبر الجاري ويلقى المحاضرة كريم المنباوي ومعتز صدقي عضوي غرفة شركات السياحة.

في الوقت نفسه، أعلنت غرفة الشركات السياحة بدء تلقي الطلبات الخاصة بالمشاركين بالحضور، بواقع ممثل واحد فقط عن كل شركة  سياحة في موعد أقصاه، غدا الاثنين، حتى يتسنى لها إخطار الوزارة بأسماء الشركات الراغبة في الحضور.

السياحة القطاع السياحي مستقبل القطاع السياحي وزارة السياحة والآثار شركات السياحة

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