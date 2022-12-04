محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مركز التنمية الشبابية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة برافدي الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و" كفر الشيخ المحلة".

كما تابع الأعمال الجارية في إنشاء مركز التنمية الشبابية، على مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا، مؤكداً أن الأعمال جارية في إنشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ليكون منارة رياضية و مقصداً جديداً لأبناء المحافظة لإعداد جيل من الرياضيين قادر على خوض البطولات الدولية بكل قوة.

أضاف المحافظ يضم المركز عدد من المنشآت الرياضية، وعدد من الكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز، يضم المركز مبنى إداري وعدد من الابنية، ودورات مياه، وملعب سباحة أوليمبي، ومبنى لتغيير الملابس، وملاعب بادل كورت، ومبنى أنشطة، وملاعب تنس أرضي، ومدرجات، وملعبين أكريليك متعدد، وبوابات ومداخل، وقاعة احتفالات، وجيم.وملعبين كرة قدم خماسي، ومبنى أنشطة،وبمنى تغيير ملابس.

مؤخرًا، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة.

أكد محافظ كفر الشيخ أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .