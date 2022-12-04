السجن 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 5 سنوات، على سائق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1106 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 430 لسنة 2022 کلي جنوب بنها، أن المتهم "عاطف م ح"، 27 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، في 12 يناير من العام الجاري، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدرا "Indazole carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، تمكن من ضبط سائق، بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وميزان حساس، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والميزان الحساس لمساعدته في تجزئة المواد المخدرة وبيعها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وكشف المعمل الجنائي، عن أن المضبوطات عبارة جوهر مخدر "Indazole carboxamides"، المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت قائما 260 جراما، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.