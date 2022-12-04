وزير النفط: تحالف «أوبك+» قرر الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير

شدد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن تحالف "أوبك+" قرر الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

وقال عبد الغني، في كلمة له، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك بلس" وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الاجتماع قد أكد على اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية إزاء تطورات السوق النفطية أن تطلب ذلك، من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب وتحقيق مزيد من الاستقرار في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية".

وأشارى إلى "الاتفاق على مجمل المواضيع التي جرى مناقشتها، ومنها ما يتعلق باللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، والدعوة إلى عقد الاجتماعات الطارئة والضرورية، وأهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض".

مصادر نفطية عراقية

كشفت مصادر نفطية عراقية، السبت، عن انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 11 بالمئة خلال الشهر الماضي.

وقالت وزارة النفط، في تقرير لها، إن الصادرات النفطية انخفضت بنسبة 4.74 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي لتبلغ 99 مليونًا و867 برميلًا، مقارنة بالشهر السابق له البالغة 104.831 مليون برميل.

وأضافت أن مجموع الإيرادات النفطية لشهر نوفمبر الماضي، انخفض بنسبة 11.09بالمئة لتصل إلى 8.321 مليار دولار على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر التي بلغت فيها الإيرادات 9.258 مليار دولار.

وشمل الانخفاض الإيرادات النفطية من صادرات حقول النفط الجنوبية بالبصرة، وأيضًا الحقول الشمالية في كركوك.