وزير الرياضة يهنئ بعثة الكاراتيه بالفوز بـ 32 ميدالية متنوعة ببطولة أفريقيا

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الجديد الذي حققته بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه بالفوز بلقب بطولة إفريقيا للكبار والشباب والناشئين، والتي أقيمت بدولة جنوب أفريقيا.

واستطاع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني تحقيق ٣٢ ميدالية منها ١٩ ميدالية ذهبية و ٥ ميداليات فضية و ٨ ميداليات برونزية في مختلف منافسات البطولة ليتصدروا الترتيب العام للبطولة ، وجاء بالمركز الثاني منتخب المغرب، وفى المركز الثالث المنتخب الجزائري، ورابعاً المنتخب التونسي.

قدم وزير الرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصري للكاراتيه، وجميع اللاعبين واللاعبات، وكامل أفراد البعثة المصرية، والأجهزة الفنية على الظهور المميز بالبطولة، والفوز بلقبها تأكيدًا على ريادة الكاراتيه المصرية ليس فقط على الصعيد القاري وإنما على مستوى مختلف دول العالم.

أكد صبحي أنه سيكون هناك تكريم للبعثة عقب عودتها إلى القاهرة، في إطار المساندة والدعم للاعبين وتحفيزهم على استكمال سلسلة انتصارات الكاراتيه، وإنجازاته في مختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وتوجه الوزير بالتهاني القلبية لأبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يحتفل به العالم أجمع في ٣ ديسمبر من كل عام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتفوق في حياتهم.

أكد صبحي أن أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة في قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم في مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى رعاية فخامة الرئيس ودعمه الدائم للنماذج الملهمة من شباب مصر ومنهم ذوي القدرات والهمم وهذا ما ظهر جلياً خلال النسخ السابقة من احتفالية "قادرون باختلاف" التي تلقى رعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لذوي الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام في كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوي الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دوري مراكز الشباب لذوي الهمم.