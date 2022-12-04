الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فرحة هستيرية لطاقم الفيلم السعودي «الخلاط» في العرض الخاص بالبحر الأحمر (فيديو)

فيلم خلاط
فيلم خلاط

شهد العرض الخاص للفيلم "الخلاط" حضورًا كبيرًا من قبل أبطال الفيلم والصناع السعوديين.

وحرص الأبطال على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء التي سبقت عرض الفيلم كما شهدت الصور الجماعية فرحة هستيرية من فريق العمل خاصة أنه يعد من أول الأعمال السعودية الضخمة.

وحرص عدد كبير من النجوم والصناع على التواجد بالسجادة الحمراء وعرض الفيلم وتواجد من طاقم الفيلم كلًا من المخرج فهد العماري والفنان صهيب قدس والفنان إسماعيل الحسن.

https://youtu.be/U0lHN3i1ylo 

قصة فيلم الخلاط تدور حول أربع قصص اجتماعية متباينة لكن يجمعها إطار الحيلة؛ تبدأ من لصوص يتسللون إلى حفل زفاف لإنقاذ شريكهم المتواطئ معهم. ثمّ ننتقل إلى طبّاخة في مطعم فاخر تحتال بهدف منع طلاق والديها وإنعاش علاقتهما، ثم إلى صديق يعود إلى مغسلة موتى لدفن سر عميق وسط شكوك زوجة الميت، وأخيرًا إلى أم تبحث عن زوجها الذي يبحث عن ابنه في ملهى ليلي. حيث لكل مصيبة حل خفي، والغاية تبرّر الوسيلة، ضمن فيلم كوميديّ يمتدّ من سلسلة "الخلاط" التي حققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على اليوتيوب، وشكّلت جيلاً من المخرجين والممثلين.

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