الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من كبسولات الترامادول المخدرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة        أحمد عبد الهادي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من كبسولات الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على إخبارية واردة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي تفيد اعتزام أحد الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط الطيران الإماراتية تهريب أصناف ممنوعة حال وصولة للبلاد.

وبالعرض على رأفت وهيب عازر مدير الإدارة بالإنابة قرر تكليف محمود محمد سعيد مدير إدارة الحركة وخالد حسام الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 علب بهم 570 كبسولة بعرضها علي ضابط المخدرات بمطار القاهرة أفاد أنها كبسولات عقار الترامادول المدرج بجدول المخدرات.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم  159 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب على النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

أحمد عبد الهادي أحد الركاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاستيراد والتصدير الترامادول المخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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