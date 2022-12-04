الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محتارة تعملي أيه ع الغدا؟.. إليكِ هذه الأفكار لوجبات غداء بأقل تكلفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله خصوصا وارتفاع الأسعار، تبحث ربة المنزل عن التوفير والتدبير في كل ما يحتاجه البيت، وعلى رأسه "الأكل"، فقد يتفاجأ البعض أنه بإمكانه شراء طعام غداء بأقل من 20 جنيها، وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل.

 

ورغم أن الكثير يدفع مبلغا كبيرا في وجبة تشعره بالشبع بعد ارتفاع الأسعار الكبير، إلا أن هناك طرق جديدة فى توفير الميزانية وأكلات رخيصة يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 20 جنيها.

 

 

الكشري المصري

 

يشتهر الكشري المصري كوجبة شعبية، كما أنه من الأكلات الاقتصادية التي تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال.

 

ولطريقة عمل الكشري المصري حسب ما تقدمه الشيف نجلاء الشرشابي، إليكم الآتي المقادير والطريقة:

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مقادير الكشري

أرز، وعدس أصفر، وملح، وزيت، وبصل، وكمون

 

طريقة صنع الكشري المصري:

 ضعي القليل من زيت في طاسة ساخنة على النار وقومي بتشويح العدس مع البصل والملح والكمون، وبعد ذلك قومي بتشويح الأرز مع العدس وقلبيهم جيدا.

 ضيفي الماء بعد ذلك واتركي الخليط حتى اكتمال النضج، وبعد الانتهاء قدمي أكلتك مع شرائح الطماطم أو المخلل. 

 

حواوشي الفراخ

يصنف حواوشي الفراخ كوجبة اقتصادية من الطراز الأول، كما أنها من الوجبات المميزة التى تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال.

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وطريقة عمل حواوشي فراخ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي إليكم المقادير وطريقة الصنع:

 

مقادير عمل حواوشي الفراخ

 

شريحة فيليه لكل رغيف، وفلفل رومي وبصل مبشور، وسمن  وبهارات وبقسماط وخبز بلدي وبيضة لـ 10 أرغفة، وملح، وفلفل أسود 

 

طريقة عمل حواوشي الفراخ 

في البداية افرمي الدجاج فى الكبة ثم ضعيه فى طبق، وبعدها افرمي الفلفل الرومي  والبصل فى الكبة الكهربائية.

 

بعد الفرم، ضعي الفلفل والبصل على الدجاج، وبعدها ضيفي البقسماط والبيضة والبهارات والملح والفلفل الأسود، ومن ثم قلبي جيدا.

بعد ذلك افتحي الخبز البلدى واحشيه بالخليط واضغطي عليه برفق ثم ادهنيه من الداخل والخارج بالسمنة.

الحواوشي يغلف بورق ألومنيوم ويوضع فى الفرن حتى ينضج، وبعد الانتهاء منه أخرجيه فورا حتى لايصبح جافا.

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وائل لطفي

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